Movida Covid free, partecipazione record a Termoli: 498 test sierologici effettuati, 3 i positivi

Risposta record a Termoli dei giovani che hanno deciso di sottoporsi al test sierologico per la ricerca degli anticorpi da Covid 19. Su 498 effettuati, 3 persone sono risultate positive, ora sono isolamento precauzionale e verranno sottoposte a tampone. Una presenza massiccia quella dei giovani della costa nell’ultima tappa dell’iniziativa dell’Asrem “Movida Covid free” che si è svolta anche a Campobasso e a Isernia.

Grande senso di responsabilità per i giovani che hanno apprezzato l’iniziativa e che di sabato sera con tanta pazienza hanno atteso in fila lungo corso nazionale, il cuore della passeggiata termolese.

La struttura è stata allestita in piazza Vittorio Veneto con grande impegno e disponibilità non solo degli operatori dell’Asrem, ma di tante associazioni di volontariato: Misericordia, Sae 112, Cives, Valtrigno. A Termoli per seguire da vicino tutte le operazioni anche il direttore dell’Asrem Oreste Florenzano e il presidente della Regione Donato Toma: “Ottima la risposta qui a Termoli dei giovani, questo è il giusto spirito. Devo ringraziare anche il personale Asrem e i volontari che hanno permesso tutto questo”. Entusiasta della risposta dei giovani anche Toam che ha invitato i cittadini a rispettare ancora di più le regole di distanziamento, a indossare la mascherina, considerando l’impennata di contagi che si stanno registrando in tutta Italia.