Sono 2 i nuovi positivi in Molise riscontrati su 199 tamponi processati nelle ultime ore. Si tratta di una persona di Fornelli, ricoverata in Malattie Infettive e una di Termoli. A fronte di questo nuovo ricovero da registrare anche un dimesso dal reparto del Cardarelli, dove pertanto restano tre le persone in cura. 3 sono i guariti rispettivamente di Gambatesa, Campobasso e Sant’Arpino provincia di Caserta. 150 gli attualmente positivi in Molise, salgono a 502 i guariti.

A Isernia, come si è saputo all’indomani dell’impennata di contagi di sabato, è risultata positiva una studentessa del Cuoco, Liceo delle scienze umane. Il caso è stato segnalato alla scuola dal medico di base. La ragazza era assente da giorni perché non si sentiva bene. La dirigente scolastica, assieme al sindaco, ha deciso che la classe che frequenta, Domani, non rientra a scuola ma svolgerà la didattica a distanza. Disposti i tamponi su compagni di classe e docenti. Sanificazione da parte del comune nell’edifico scolastico. Subito avviata la mappatura dei contatti. Intanto in via precauzionale lezioni in presenza sospese anche in una classe del Fermi frequentata da uno studente contatto stretto della ragazza contagiata che è in attesa del tampone.

A Toro, invece, dove i casi sono saliti a 8, il sindaco Roberto Quercio ha affidato alla sua pagina facebook la diffusione della notizia dei nuovi contagi in paese nella giornata di sabato 3 ottobre, con conseguente ricostruzione della catena epidemiologica e isolamenti. “Tra i contagiati – ha comunicato – c’è un caso di positività all’interno della Scuola dell’Infanzia di Toro, una bimba, e si è proceduto a chiamare tutte le famiglie per isolare i potenziali contatti con il caso di positività. 19 i bambini e con maestre e collaboratori poco meno di una 30ina di persone. disposti i tamponi. Il sindaco Quercio ha ordinato la chiusura sia della scuola dell’infanzia sia della primaria e secondaria presenti sul territorio comunale da domani fino a data da destinarsi. Lo stesso sindaco ha detto ancora che è in quarantena volontaria , insieme a moglie e figli, “poiché – ha comunicato sempre lui sul suo profilo facebook – la prima figlia frequenta la scuola dell’infanzia di Toro “e – ha continuato – in via precauzionale (ciò che chiediamo di fare anche alle altre famiglie), abbiamo inteso isolarci, fino a diversa comunicazione dell’ASReM”.