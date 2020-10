Turismo, Cotugno: “Un viaggio in Molise e’ sicuro. La nostra regione è al primo posto secondo il Covid Safety Index”

“Un viaggio in Molise e’ sicuro. La regione e’ al primo posto in Italia secondo il “Covid Safety Index”, l’indicatore che misura come gli operatori e i territori stanno implementando le misure anti-coronavirus nel comparto turistico”. Cosi’ all’ANSA il vice presidente della Giunta regionale e Assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno, commentando la speciale classifica denominata “Covid Safety Index” che analizza la percezione degli ospiti, dei viaggiatori e rileva la fiducia e la percezione di sicurezza dei turisti. Il dato emerge da una ricerca della “Data Appeal Company”. Secondo la classifica, la regione e’, nella percezione dei turisti, la piu’ sicura dove trascorrere il proprio tempo libero senza rischiare eventuali contagi. Il Molise, durante i mesi estivi, ha visto migliaia di arrivi di turisti da tutta Italia. I viaggiatori hanno girato in lungo ed in largo il territorio: dal mare alla montagna, dai piccoli borghi dell’interno del Molise ai percorsi sugli antichi tratturi, dalle 15 cascate che sono state tra le piu’ “gettonate” alle oasi verdi senza dimenticare le mete piu’ note come Termoli, Campomarino, Isernia, Altilia, Pietrabbondante, Castelpetroso, Campitello Matese, Capracotta. “Abbiamo lavorato molto quest’anno per la crescita turistica di tutto il Molise – spiega Cotugno – e siamo tuttora impegnati in questo. Questo risultato e’ per noi importante, ci conforta, ma e’ un buon punto su cui proseguire nella strada gia’ intrapresa e tracciata. Abbiamo le idee chiare e andiamo avanti spediti con un unico obiettivo in mente: la crescita del nostro territorio che ha tante potenzialita’ e risorse. Siamo pronti ad accogliere i viaggiatori in piena sicurezza”.

Intanto partenza speciale ed inedita per il treno storico sui binari della Transiberiana d’Italia, sabato 10 ottobre, in occasione della 3/a edizione della Festa della Mela a Castel del Giudice (Isernia), unica data in calendario con questo itinerario. Partenza da Sulmona (L’Aquila) alle 9 per vivere il fascino del viaggio lento a bordo di carrozze d’epoca tra i boschi variopinti della Majella e della valle del Sangro da ammirare dal finestrino fino al borgo di Castel del Giudice, alla scoperta dei migliori produttori biologici e naturali del Molise e dell’Abruzzo, con un programma tra degustazioni, visite guidate al meleto biologico, escursioni nella natura e in e-bike, prodotti tipici, laboratori e spettacoli musicali. Castel del Giudice ha intrapreso un percorso di rilancio e contrasto allo spopolamento: un albergo diffuso con centro benessere e ristorante con cuochi provenienti dall’accademia dello chef stellato Niko Romito, una cooperativa che ha rigenerato fondi agricoli abbandonati convertendo 40 ettari in meleto biologico e un’azienda di confetture bio, fino a giungere ad un birrificio agricolo e all’apiario di comunita’ e la scuola di apicoltori.