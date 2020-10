Perseguita la ex compagna: 43enne di Termoli non potrà più avvicinarsi

Offese, minacce, scenate di gelosia in pubblico e anche sul luogo di lavoro. Un uomo di 43 anni di Termoli aveva trasformato in un incubo la vita della ex convivente, che dopo tante sofferenze ha deciso di rivolgersi alla polizia per una denuncia. Ora l’uomo, con un provvedimento emesso dalla Procura di Larino, è stato allontanato dalla casa familiare e ha il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla donna, con cui ha avuto anche un figlio. Gli agenti del commissariato di Termoli hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico del 43enne, che non si era rassegnato alla fine del rapporto e minacciava ripetutamente l’ex compagna.