Movida Covid Free, stasera test sierologici per i giovani arrivano a Termoli

Sbarca questa sera (sabato 2 ottobre) a Termoli la campagna di contrasto e di prevenzione contro il Covid-19 destinata ai giovani under 35. L’iniziativa, voluta da Regione Molise e Asrem, prenderà il via alle ore 19 e proseguirà fino alle 23 in Piazza Vittorio Veneto dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente al test sierologico per verificare se si sono sviluppati gli anticorpi del virus. L’amministrazione comunale di Termoli invita tutti i giovani termolesi ad aderire. A Campobasso e Isernia si sono sottoposte al test 680 persone.