L’Opera nazionale per il Mezzogiorno d’Italia dona l’ex asilo al Comune di Civitacampomarano. L’amministrazione comunale ha preso atto della volontà dell’istituto e si impegna a dare un segno tangibile dell’azione e della missione di Padre Giovanni Minozzi, fondatore dell’Opera nazionale per il Mezzogiorno e “benefattore di questa comunità”, si riporta nell’atto ufficiale. L’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia è stata inaugurata il 15 agosto 1919 ad Amatrice con l’accoglienza delle prime 12 orfanelle, e riconosciuta ed eretta in Ente Morale con Regio Decreto il 13 gennaio 1921. Padre Giovanni Minozzi è stato il fondatore anche della Pia associazione della famiglia dei discepoli e della Pia associazione femminile delle Ancelle del Signore. Il 7 maggio 1999 il Cardinale Camillo Ruini, Vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma, ne ha aperto ufficialmente il processo canonico di beatificazione e l’11 aprile 2008 si è solennemente avviata l’Inchiesta Diocesana in san Giovanni in Laterano.