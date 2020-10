Impennata di casi di coronavirus in Molise: 15 nuovi positivi su 494 tamponi processati

Impennata di casi in Molise nelle ultime ore su 494 tamponi processati. 15 i nuovi contagiati sparsi in tutta la Regione: 5 a Toro, appartenenti a cluster noto, 2 a Campobasso 1 rispettivamente a Sant’Agapito, Agnone, Montenero Val Cocchiara, Campomarino, qui cluster noto, Gambatesa, Colle D’Anchise, Isernia e Sessano del Molise. L’Asrem ha attivato tutte le procedure previste per la ricostruzione della catena dei contatti e predisporre isolamento e tamponi. Sono adesso 151 gli attualmente positivi in Molise, 3 i ricoverati in Malattie Infettive e 499 i guariti dall’inizio della pandemia.

Un numero significativo di nuovi contagiati in Molise dunque, nella giornata in cui si sono registrati in Italia 2844 casi che sono in risalita in tutte le regioni.