Calcio, domani il derby tra Campobasso e Agnonese

Il Campobasso proverà a bissare il successo molto convincente di Aprilia al cospetto di un’Olimpia Agnonese certamente in difficoltà, ma non per questo disposta a fare la vittima anticipata nel capoluogo. Mister Cudini sembra aver trovato una discreta quadra intorno all’undici che si è esibito prima contro il Cerignola, poi sette giorni fa nel Lazio. Ma il materiale a disposizione del tecnico è talmente abbondante che non possono escludersi variazioni. Ci sono alcuni elementi che almeno sulla carta appaiono in grado di dare una garanzia maggiore. Fra questi potrebbero prenotare un posto Bontà, ormai un goleador di scorta, lo stesso Cogliati, ma anche Esposito. Quest’ultimo è stato davvero molto abile e rapido nell’eliminare qualsiasi pettegolezzo o voce sul suo conto( della serie non ha la testa, non si allena o ha limiti caratteriali), pettegolezzi rivelatisi autentici abbagli.

La rosa garantisce la giusta unione di giovani e meno giovani: sempre nel reparto offensivo la forbice anagrafica si amplia e va dai trentasei anni di Sforzini ai ventitre di Simone Di Domenicantonio. Il derby di Selvapiana si giocherà verosimilmente davanti a mille spettatori. I tagliandi disponibili della curva nord, al netto degli abbonamenti sottoscritti, sono stati poverizzati nel giro di una mattinata. Ci sono ancora delle disponibilità nel settore della curva sud, settore che domani, secondo le limitazioni di capienza fino al 25% della stessa, potrà ospitare centossessanta spettatori.

La seconda di andata vedrà il Notaresco ospitare il Rieti con gli abruzzesi freschi di esperienza, certamente entusiasmante, in Coppa Italia contro il Pescara. Interessante confronto fra il Castelnuovo ed il Pineto con la matricola del girone F che ha espugnato il campo del Fiuggi all’esordio, mentre il Pineto è caduto in casa contro il Notaresco. Giornata di derby: non solo quello di Selvapiana, ma anche Tolentino – Recanatese e Vastese – Giulianova. Esordio per il neo tecnico dell’Aprilia Galluzzo sul campo del neo promosso Castelfidardo.