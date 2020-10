Viabilità provinciale, il sindaco di Torella del Sannio chiede la realizzazione della rotatoria spartitraffico. Il primo cittadino Antonio Lombardi scrive al presidente della Provincia Francesco Roberti vista la necessità “indifferibile di dotare la strada Provinciale n. 41 e il relativo bivio di Torella del Sannio di una rotatoria spartitraffico – scrive Lombardi – per rendere la circolazione del tratto più fluida e sicura per gli automobilisti e gli autoveicoli”. Il sindaco ricorda nella nota che ha già ricevuto molteplici promesse e rassicurazioni in merito alla relativa realizzazione, durante l’incontro con l’Unione dei Comuni “Medio Sannio” tenutosi presso la sede della Provincia di Campobasso lo scorso 7 settembre scorso. “Si chiede che la realizzazione dei lavori – chiude Lombardi – avvenga in tempi celeri al fine di non arrecare ulteriore disagio alla popolazione”.