Termoli: si lavora alla nuova piscina del parco comunale. Consiglieri in visita al cantiere

I lavori per la nuova piscina del parco comunale di Termoli, vanno avanti e la consegna è prevista nel prossimo mese di maggio. La commissione consiliare lavori pubblici oggi ha effettuato una visita sul cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Il progetto è ambizioso ed è stato ereditato dalla precedente amministrazione di Angelo Sbrocca che aveva ottenuto il finanziamento. Un milione 187mila euro il costo complessivo dell’opera, di cui 600mila euro erano stati assegnati dai Fondi del Patto per il Molise. Sarà una struttura olimpionica pensata in collaborazione con il Coni, dove sarà possibile svolgere gare nazionali e internazionali. “E’ un progetto che tutti i termolesi aspettavano, rappresenta un’occasione di sviluppo per tutta la città” ha commentato Francesco Rinaldi, componente della commissione consiliare Lavori Pubblici.

Si sta realizzando una vasca da 50 metri di lunghezza e 21 di larghezza, con 2 metri di profondità. Ci sarà poi un’area solarium, una tribuna da 480 posti, un’infermeria, bagni per il pubblico e gli atleti, spogliatoi per atleti, arbitri e istruttori e quattro nuove torri faro per l’illuminazione notturna. Tutta l’area, compresa la piscina, sarà accessibile ai disabili. Nelle intenzioni c’è quella di realizzare una copertura per poter utilizzare la piscina anche in inverno, ma al momento manca il finanziamento.