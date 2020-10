Sfuma l’affare Amazon all’area industriale di Termoli, svaniscono 3000 posti di lavoro

La storia si ripete, non è la prima volta che accade. Amazon, il colosso americano dell’e-commerce, aveva tutto pronto per aprire un centro di smistamento e magazzino nell’area industriale di Termoli. Per la precisione sul suolo dell’ex centro commerciale Carrefour. Tanto che sul tavolo di un notaio della zona, erano già pronti i documenti che avrebbero dovuto firmare i rappresentanti della Enginereeng 2K spa, la società che per Amazon cura la parte contrattuale e il fondo arabo che risulta proprietario del terreno.

A pochi centimetri dalla firma, l’affare è saltato e Amazon, leader assoluto del commercio on line fondata dal plurimiliardario Jeff Bezos, sposterà quasi certamente a San Salvo, poche decine di chilometri più a nord, il proprio centro direzionale. E con esso anche non meno di tremila posti di lavoro che così, per il Molise, rappresentano l’ennesimo tram perso sotto il naso.

Uno dei casi più recenti è stato quello delle manze da latte, che la Granarolo aveva proposto di stabilire a Larino. Affare sfumato dopo un mare di proteste. E’ accaduto per lo Zuccherificio. Una delle più grandi aziende di trasformazione della barbabietola del centro sud, smontato e venduto a pezzi. Così come sta avvenendo lentamente per la Gam, dopo l’interessamento, secondo alcuni fittizio, di giganti del settore, come il gruppo Amadori.

Posti di lavoro sfumati, occasioni perse per la ripresa economia di una regione in gravissima recessione.

Sull’accaduto il segretario del Pd e consigliere regionale Vittorino Facciolla ha presentato una interrogazione, per chiedere spiegazioni al presidente della Regione.

“Il Molise – ha spiegato Facciolla – avrebbe potuto mettere sul tavolo anche l’interporto fra Termoli e Campomarino, per aprire ad Amazon una strada per i collegamenti veloci”.

Non è chiaro cosa abbia indotto i rappresentanti della società a spostare il tiro verso San Salvo, fatto è che se la partita è ormai conclusa più di tremila posti di lavoro sono andati in fumo. Una possibilità che appare difficilmente ripetibile.

Le spiegazioni serviranno a leccarsi le ferite. La strada per il futuro del Molise appare sempre più tortuosa e ricca di ostacoli, soprattutto per quelle generazioni che avrebbero voglia di rimanere a vivere e a lavorare in Molise