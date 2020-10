Santa Croce di Magliano: positiva una suora, il sindaco chiude casa di riposo e asilo del ‘Sacro Cuore’

Share on Twitter

Chiuso l’Istituto Sacro Cuore, compresa la chiesa, la casa di riposo e la scuola dell’infanzia paritaria a Santa Croce di Magliano. Lo ha deciso il sindaco Alberto Florio, dopo aver appreso del contagio da Coronavirus di una suora dell’Istituto. La religiosa era risultata positiva nella giornata del primo ottobre. La donna attualmente non presenta sintomi, ma qualche giorno fa, dopo essere rientrata da Roma, aveva avuto qualche avvisaglia, che aveva spinto il medico dell’Istituto a richiedere il tampone, risultato poi positivo. Nella giornata del 2 ottobre sono stati sottoposti a tampone tutti gli ospiti, una cinquantina, e circa 20 operatori della struttura sanitaria. La suora contagiata era già in isolamento da qualche giorno, proprio per i sintomi avvertiti. “Il caso di positività al Covid-19 dell’ospite dell’Istituto Sacro Cuore ci deve allertare ad essere ancora più scrupolosi nel seguire le misure di prevenzione, senza però farci prendere dal panico e dall’ansia – ha scritto Alberto Florio su Facebook -. Mascherina, distanziamento e lavaggio accurato delle mani sono indispensabili. Nei prossimi giorni sapremo l’esito dei tamponi che saranno effettuati su tutti gli ospiti ed operatori dell’Istituto. La situazione è, al momento, sotto controllo”.