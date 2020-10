Rally del Molise, la 25esima edizione in diretta Facebook

L’unica gara motoristica per il 2020 in Molise avrà un palcoscenico di assoluto rilievo. L’edizione numero 25 del Rally del Molise in programma il 16 (giorno di verifiche tecnico-sportive) e 17 ottobre prossimi (momento di competizione con shakedown e le otto prove speciali a susseguirsi) sarà trasmessa in totale diretta streaming sulla pagina Facebook ‘Matti per le corse’, grazie ad un accordo tra l’ufficio sport dell’Automobile Club Molise, struttura organizzatrice della rassegna, e il gruppo di appassionati dello sport motoristico. Così per gli appassionati – costretti a non poter vivere sul posto le emozioni delle speciali a causa del protocollo per il contenimento della pandemia da Covid-19 che prevedono lo svolgimento degli eventi a porte chiuse – ci sarà comunque l’opportunità di seguire da vicino l’evoluzione della prova, come se si fosse sul posto. Le otto prove speciali del programma – le tre Busso e Bosco Macera e le due Castelpetroso – sono pronte a regalare momenti di adrenalina pura tanto più perché in ben cinque momenti degli otto tratti cronometrici complessivamente previsti ci sarà un ulteriore fattore ad incidere sulla suspence, ossia lo svolgersi con le luci degli abbaglianti accesi da parte degli equipaggi al via con l’arrivo della prima autovettura previsto nella zona di Selvapiana a Campobasso (sede di partenza ed arrivo, nonché del riordino) intorno a mezzanotte. Giornalisti, istruzioni per l’uso – Intanto, sul sito ufficiale della manifestazione (www.rallydelmolise.it) nella specifica area ‘media’ è presente il documento da compilare per ottenere l’accredito all’evento. Lo stesso dovrà essere compilato entro la mezzanotte del dodici ottobre. Tutte le richieste al proprio interno presentano anche la dichiarazione di responsabilità e l’autocertificazione di prassi per il contenimento del contagio da Covid-19.

Fonte: Ufficio stampa