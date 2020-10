Molise Tour Bike, Gennarelli si difende bene nell’Appenninica Mtb Stage Race

Anche la quinta tappa dell’Appenninica Mtb Stage Race è andata in archivio per il portacolori della Molise Tour Bike Giuseppe Gennarelli. Una quinta tappa durissima con 54 chilometri e 2000 metri di dislivello. Agli esperti della specialità potrebbero bastare questi dati per avere idea dell’ennesima impresa compiuta dall’atleta di casa nostra. Ma a sottolineare ancora di più, semmai ce ne fosse bisogno, lo splendido percorso che Gennarelli sta compiendo in questa manifestazione, c’è il 30esimo posto assoluto di tappa con il crono di 3h50’ che consente al portacolori di casa nostra di rosicchiare qualcosa a chi lo precede in graduatoria. Ieri si è corso su sentieri fatti di sottobosco veloce e poche pietraie, un tracciato simile a quelli che si trovano dalle nostre parti. Questo ha permesso a Gennarelli di scaricare sul terreno tutti i cavalli di cui è in possesso e di togliersi così ulteriori soddisfazioni Ma al di là di quelli che possono essere i numeri, al di là del piazzamento, il cammino del molisano resta da applausi e l’impresa sarà per lungo tempo ricordata dagli appassionati della specialità. Oggi ci sarà l’ultima sforzo prima della passerella finale di domani in quel di Collecchio per un totale di 100 chilometri e 3000 metri di dislivello.

Fonte: Ufficio stampa