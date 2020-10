Covid, 25esima vittima in Molise: è un anziano di Guglionesi. Nessun nuovo positivo e 7 guariti

Oggi in regione su 445 tamponi processati nessun nuovo positivo c’è però da registrare la 25esima vittima dall’inizio dell’emergenza. E’ infatti deceduto un anziano 83enne di Guglionesi, apparteneva al cluster della casa di riposo di Portocannone. Ci sono novità anche sul fronte dei gauriti, sono ben 7 nelle ultime ore: 3 a Campobasso, 2 a Ferrazzano, 1 a Termoli e 1 a Montaquila. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale: 2 dimessi dal reparto di malattie infettive del Cardarelli e un nuovo ricovero nello stesso reparto, si tratta di un paziente proveniente da Isernia.

Intanto il sindaco di Pietrabbondante Antonio Di Pasquo precisa che contrariamente a quanto circolato nelle ultime ore non c’è alcun caso Covid nel suo paese. L’equivoco è nato dal fatto che tra i nuovi positivi c’è una persona nata a Pietrabbondante ma residente a Isernia da alcuni decenni.