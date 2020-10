Campagna di Sensibilizzazione Nastro Rosa 2020: Palazzo San Giorgio illuminato di rosa dal 1 al 15 ottobre

Anche l’Amministrazione Comunale di Campobasso ha deciso di aderire alla Campagna di sensibilizzazione sui tumori al seno denominata Nastro Rosa 2020.

“Il colore rosa, come noto, è il simbolo della lotta contro il tumore al seno. – ha ricordato il vice sindaco Paola Felice – Pertanto, in tutta Italia, sempre nel mese di ottobre, saranno illuminati moltissimi edifici e monumenti per così testimoniare come il tumore al seno può essere affrontato e sconfitto attraverso una costante opera di informazione e sensibilizzazione da svolgere, tutti insieme, a favore di un’efficace e corretta prevenzione.”

La Campagna è sostenuta dall’Anci- Associazione Nazionale Comuni Italiani, impegnata per la diffusione della cultura della prevenzione come metodo di vita.