Città D’Isernia Fraterna Roccasicura domenica riaprono gli spalti dello Stadio Lancellotta

Domenica si aprono i cancelli dello Stadio “Lancellotta” d’Isernia pronto ad ospitare la terza giornata del campionato di Eccellenza. Il Città d’Isernia Fraterna Roccasicura se la vedrà contro il San Leucio Volturnia. I bianco celesti di mister Fabio Di Rienzo, per la prima volta in questa stagione ,potranno contare anche sul supporto del pubblico.

Di seguito vi proponiamo il post pubblicato dal club sulla propria pagina Facebook:

Biglietti solo in prevendita entro e non oltre le ore 17.30 di sabato 3 ottobre.

Il Botteghino domenica sarà CHIUSO , vietata la vendita.

L’ingresso allo stadio è consentito per un massimo del 25% della capienza dell’impianto. Il “Mario Lancellotta” potrà ospitare un massimo di 315 spettatori nella tribuna coperta

Sia il pubblico che i giornalisti devono presentarsi all’ingresso dello stadio indossando la mascherina.

A tutti gli spettatori verrà misurata la temperatura corporea, che se superiore ai 37,5 gradi non consentirà l’ingresso all’impianto con l’invito da parte della società per un pronto rientro presso la propria abitazione per contattare il proprio medico, o pediatra nel caso dei bambini, per seguire il previsto protocollo sanitario.

Prevendita biglietto o abbonamento presso la sede

Città d’Isernia Fraterna Roccasicura via Piemonte 5 – Isernia

– Mercoledì 15.30 – 18.00

– Giovedi 10:00 – 12:30

– Venerdi 15.30 – 18.00

– Sabato 10:00 – 12:30

Bar ICE and Fire via Giovanni XXIII – Isernia

– Sabato 15.30 17.30