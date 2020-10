Calcio regionale, domani la riunione delle società di Seconda Categoria, Under 17 e Under 15



Domani con inizio alle ore 18.00 a Castropignano è in programma la Riunione Ufficiale di inizio attività, riservata alle società partecipanti ai campionati di Seconda Categoria, Under 17 e Under 15. Durante la riunione verrà affrontato anche il tema relativo alle procedure da mettere in atto per prevenire il contagio da Covid-19. Saranno presenti il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Dott. Felice Di Donato, il quale illustrerà le linee guida per quanto concerne l’integrazione al Protocollo Attuativo della FIGC, insieme al Direttore del Servizio Prevenzione e Salute della Regione Molise Dott. Michele Colitti.

Fonte: Ufficio stampa FIGC Molise