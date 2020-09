Uomo svanito nel nulla mentre si recava a Termoli, indagini in corso

Da cinque giorni non si hanno piu’ notizie di Michele Mastromatteo, 47 anni di Peschici, scomparso da venerdi’ 25 settembre. L’uomo, con piccolissimi precedenti di polizia risalenti negli anni, non e’ sposato e lavora in un ingrosso di bibite. A quanto si apprende il 47enne venerdi sarebbe uscito di casa in compagnia di un amico per raggiungere Termoli. Da allora si sono perse le sue tracce. Mastromatteo avrebbe – a quanto si apprende – lasciato il telefono cellulare a casa sua. L’ultimo accesso WhatsApp risale a venerdi’ scorso verso le 19. Ora il cellulare e’ nelle mani degli investigatori per l’analisi dei flussi telefonici. Fondamentali ai fini investigati le dichiarazioni fornite agli inquirenti dall’amico con cui si sarebbe recato a Termoli. I carabinieri stanno battendo palmo a palmo tutto il territorio anche con l’aiuto dei cacciatori di Puglia. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa, dall’allontanamento volontario fino a possibili tragedie.