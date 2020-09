Operazione “Lungomare” contro lo spaccio di droga, 5 condanne e 11 assoluzioni

LARINO.Cinque condanne e pene, a vario titolo, fino a 8 anni e 2 mesi di reclusione. 11 le assoluzioni. Ha così deciso il collegio presieduto dal giudice Michele Russo presso il tribunale di Larino, dopo 6 ore di camera di Consiglio. Riconosciuta l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’operazione “Lungomare”, coordinata dal Procuratore della Repubblica di Campobasso, Nicola D’Angelo, con la collaborazione dei carabinieri del comando provinciale e del Nucleo Investigativo del capoluogo, smantellò un giro di spaccio di droga fra la Puglia e il Molise, ma la maggiore attività era concentrata sulla costa.

Stando alle indagini partite nel 2016 e concluse nel 2018 con 22 ordinanze di misura cautelare, l’organizzazione dedita allo spaccio, di matrice sanseverese, aveva creato la sua base logistica nella provincia di Campobasso tra Campomarino, Termoli, Larino e il capoluogo molisano.

Nel corso delle indagini sono emerse 1400 cessioni di droga. Dalle intercettazioni telefoniche registrate dagli inquirenti si evinceva come la droga fosse ceduta dopo accordi premilinari, durante i quali veniva utilizzato un linguaggio in codice. In particolare i vari tipi di stupefacente erano solitamente associati a nomi di persone. Michele era l’eroina, Nicola la cocaina.

Condanne erano arrivate anche in una prima fase del processo per quegli imputati che avevano scelto il rito abbreviato.

Il Procuratore D’Angelo proprio a settembre del 2018, un mese prima della maxi operazione, richiamò a una massima collaborazione tra le istituzioni e i cittadini per “combattere una guerra”, diceva. La guerra che si chiama droga.