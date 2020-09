Operazione Lungomare, condanne fino a 8 anni di carcere

Il Tribunale di Larino, dopo quasi sei ore di Camera di consiglio, ha emesso la sentenza nei confronti di alcuni indagati nell’ambito dell’inchiesta ‘Lungomare’. L’operazione antidroga, condotta a ottobre 2018 dai Carabinieri del comando provinciale di Campobasso, porto’ all’emissione di 39 misure cautelari nei confronti di esponenti di un pericoloso sodalizio criminale composto da pregiudicati di San Severo e molisani. L’organizzazione malavitosa aveva gettato le sue basi in Molise spacciando droga in appartamenti presi in affitto in alcune localita’. I giudici frentani hanno riconosciuto il reato associativo finalizzato al traffico illecito di sostanze stupefacenti e inflitto cinque condanne con pene fino a otto anni e due mesi. Nell’operazione, coordinata dalla Dda di Campobasso, furono impegnati 200 militari tra cui i ‘Cacciatori di Puglia’ reparto dei Carabinieri specializzato nella lotta al crimine organizzato.