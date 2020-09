Droga, gli uomini della Squadra Mobile denunciano un giovane per spaccio

Nell’ambito di un’ attività antidroga, gli agenti della Squadra Mobile di Campobasso, hanno fermato lungo la Statale 645 una macchina sospetta, si presume proveniente da Foggia. Alla guida un giovane di 25 anni, di origini campobassane. Gli agenti lo hanno perquisito trovandolo in possesso di circa 1000 euro in contanti,10 grammi di cocaina e materiale per tagliare e confezionare la droga, probabilmente destinata allo spaccio a Campobasso. Il giovane è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.