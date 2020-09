Covid, negativi i tamponi sui lavoratori. In carcere a Larino detenuto positivo: è in isolamento

TERMOLI. Sono risultati negativi i tamponi Covid eseguiti sui lavoratori di un’azienda del nucleo industriale di Termoli e che si erano resi necessari a seguito della positività ai test sierologici. Dei tamponi sugli 11 lavoratori quasi tutti sono stati processati.

E’ risultato invece positivo un detenuto del carcere di Larino. L’uomo è rientrato nel penitenziario dopo un permesso di una settimana.

In caso di uscita dal carcere, è previsto che i detenuti prima del rientro debbano sottoporsi a tampone orofaringeo e stare in isolamento. E così è stato fatto. Il responso del test ha dato esito positivo. Il detenuto, però, è asintomatico. Come confermato dalla direttrice del penitenziario, Rosa La Ginestra, l’uomo è in isolamemento da una settimana e ci resterà finché non avrà la doppia negatività al tampone che ne attesterà la guarigione.

Questo caso però non è relativo ai 2 segnalati ieri dall’Asrem: “Ho appena appreso dall’Asrem che erroneamente – ha scritto il sindaco di Larino, Pino Puchetti – sono stati segnalati due nuovi positivi a Larino. In realtà si tratta di due persone, già positive, che si sono sottoposte a tampone di controllo. Quest’ultimo è risultato nuovamente positivo. Dunque, in città, il numero degli attualmente positivi resta invariato”.

Per quanto riguarda il Molise, tra il 29 giugno e il 5 luglio si contavano appena 0,33 casi di Covid ogni 100mila abitanti, mentre nel periodo dal 14 al 20 settembre l’incidenza dei casi sulla popolazione e’ salita a 22,83. A inizio estate non c’erano focolai attivi, ora sono tre. Sono dati che evidenzia la Federazione dei medici internisti ospedalieri, che hanno rielaborato il report del ministero della Salute. Un modo per ribadire che non bisogna abbasare la guardia