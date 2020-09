Campobasso, il Pd denuncia: “L’amministrazione 5 Stelle ha deciso l’aumento della tassa sui rifiuti”

La maggioranza 5 Stelle in Consiglio comunale a Campobasso ha approvato le nuove tariffe dei rifiuti che d’ora in avanti saranno calcolate in base ad un nuovo sistema che porterà a significativi aumenti delle tariffe per i cittadini. E’ quanto denunciano i consiglieri comunali del Pd Antonio Battista, Bibiana Chierchia, Giose Trivisonno e Alessandra Salvatore. “Nel sottolineare la nostra contrarietà ad aumenti come quelli approvati – affermano gli esponenti dell’opposizione – auspichiamo che si riprenda con l’ampliamento della raccolta differenziata considerato che l’ampliamento del servizio a tutto il territorio cittadino non è più rinviabile”.

Gli esponenti del Pd infine esprimono anche soddisfazione perché sono state accolte le loro richieste riguardanti la riduzione della tassa per le categorie che durante il lokdown non hanno prodotto rifiuti.