Trasporto a scuola degli studenti di Lupara, SOA : “Grave colpire il diritto all’istruzione, il Prefetto di Campobasso intervenga subito”

Il SOA, Sindacato Operai Autorganizzati, con la sua presenza di ieri in piazza, rinnova l’impegno al fianco dei genitori e degli studenti di Lupara.

“Non li lasceremo soli. Intanto – ha spiegato il sindacato – gli studenti continuano a subire, anche oggi niente scuola. Per il trasporto, norme anti covid non garantite , basta caricare i genitori di impegni forzati, tutti i giorni con la macchina non si possono fare 40 Km per un diritto che dovrebbe garantire lo stato soprattutto quando parliamo di scuola dell’obbligo e tantomeno i bambini non devono essere trasportati da un bus di linea frequentato da altri viaggiatori”.

“Il Comune, il Provveditorato, la Regione – ha detto ancora il SOA – facciano luce sulla loro posizione, perché ad oggi chi sta pagando sono solo i bambini, la prefettura giá interpellata dai genitori si assuma il ruolo di responsabilità risolvendo immediatamente questa storia squallida in termini di diritti, garantire immediatamente innanzitutto un trasporto dedicato a loro e la dotazione di uno scuolabus a breve termine. Ai genitori lasciamo la libertà di essere i referenti diretti con le istituzioni, ma da noi non saranno abbandonati”.

“Questa – ha concluso il Sindacato Operai Autorizzati – é una battaglia di civiltà che dovrebbe coinvolgere tutti, il Molise purtroppo anche questa volta cade in basso. L’istruzione, la sicurezza, la salute sono diritti dignitosi inprescindibili e vanno difesi e conquistati a denti stretti”.