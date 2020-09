Mirabello, Carabinieri denunciano uomo per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito

I Carabinieri di Mirabello Sannitico, dopo indagini scaturite dalla denuncia presentata da un anziano sono riusciti in pochissime ore ad identificare l’uomo che pochi giorni prima, si era impossessato del suo borsello e utilizzava la carta di credito prelevando soldi.

Grazie alle immagini di videosorveglianza, il 38enne con una serie di reati specifici alle spalle, è stato incastrato. L’indagato, per non essere riconosciuto mentre prelevava allo sportello automatico delle Poste, indossava un cappellino con visiera, una mascherina chirurgica ed una maglia a maniche lunghe, per nascondere i tatuaggi sulle braccia. L’uomo è stato denunciato e dovrà ora rispondere dei reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento.