Isernia, torna funzionale il reparto di Oncologia del Veneziale

Il direttore Generale dell’Asrem, Oreste Florenzano ha comunicato che il reparto di Oncologia del Veneziale di Isernia e tornato nella piena funzionalità questa mattina. Sono infatti stati trasferiti i pazienti che hanno già occupato tutti i 7 posti disponibili.

“Un trasferimento programmato da settimane” ha detto Florenzano che ha seguito le operazioni di persona. “L’accorpamento con il reparto di medicina, deciso per permettere le ferie estive agli infermieri, è terminato ieri. Non c’è stata mai, nemmeno per un momento – ha precisato di direttore generale dell’Asrem – l’intenzione di chiudere Oncologia del Veneziale. Non è stata nemmeno una mancanza di programmazione delle ferie o del personale: durante l’emergenza Covid – ha detto – tutto l’organico dell’Azienda sanitaria non ha avuto tregua. Permettere loro di effettuare le ferie estive è stato necessario per alleggerire lo stress e migliorare il lavoro. Si è trattata di un’emergenza organizzativa temporanea della quale abbiamo messo a conoscenza tutti, cittadini compresi”.

“Vorrei poi ringraziare i medici del reparto e dell’ospedale in generale ma anche tutto il personale del Veneziale per l’impegno e l’attaccamento che mostrano per il lavoro. Mai c’e’ stata la volonta’ del direttore generale di chiudere un reparto tanto delicato come quello di Oncologia. Volonta’ che ho piu’ volte ribadito – ha concluso Florenzano – e messo a conoscenza dei cittadini ma si e’ trattato solamente d un’esigenza organizzativa temporanea”.