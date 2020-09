Fondo per la non autosufficienza, l’Ambito sociale di Campobasso proroga la scadenza dell’avviso pubblico

Fondo per la non autosufficienza, l’Ambito territoriale sociale di Campobasso ha prorogato la scadenza dell’avviso pubblico al 10 ottobre. Potranno fare domanda i cittadini con disabilità severa e con grave autosufficienza assistite a domicilio. Il Programma è finalizzato ad assicurare a persone, adulti e minori, un sistema assistenziale domiciliare; a minori con gravissima disabilità, percorsi di studio e formativi per l’acquisizione di maggiori livelli di autonomia; ai soggetti che frequentano i Centri Socio Educativi Diurni l’inserimento in attività progettuali, a carattere sperimentale, che favoriscano l’inclusione sociale e l’apprendimento di nuove competenze. Tutta la documentazione per inoltrare la domanda, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre 2020, è disponibile presso l’ufficio comunale preposto, nonché scaricabili dai seguenti indirizzi web: wwwcomune.campobasso.it (nelle news) e www.ambitosocialecb.it. La domanda, in busta chiusa, dovrà essere inviata all’ATS di Campobasso all’indirizzo: “Ufficio di Piano – Via Cavour 5” nelle seguenti modalità: inoltrata a mezzo raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento); consegnata a mano previo appuntamento telefonico al numero 0874-405598 nei giorni di: martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00; inoltrata a mezzo Pec dell’Ambito: comune.campobasso.ambitosociale@pec.it.