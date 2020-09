Cus Molise, domani la presentazione del Clinic e del Quadrangolare

A piccoli passi verso il secondo quadrangolare Città di Campobasso e verso il primo clinic Città di Campobasso, ma non solo. Domani, mercoledì 30 settembre, sarà giornata di presentazioni al Cus Molise. A partire dalle ore 10, infatti, al Palaunimol, alla presenza del Rettore dell’Unimol, professor Luca Brunese, del professor Germano Guerra (delegato del rettore per lo sport e medico sportivo), delle autorità politiche e sportive della nostra regione, dei vertici del Cus Molise, si toglieranno i veli sui due eventi, uno culturale-sportivo, l’altro soltanto sportivo, in programma sabato 3 ottobre, patrocinati dalla Regione Molise e dal Comune di Campobasso. Nella circostanza saranno presentate agli addetti ai lavori anche la squadra del Cln Cus Molise che parteciperà per il secondo anno consecutivo al campionato di serie A2, la società e lo staff tecnico del sodalizio biancorosso. Una giornata, dunque, nella quale sarà possibile conoscere e approfondire tanti aspetti del doppio evento voluto fortemente dal centro universitario sportivo del Molise.

Il primo Clinic Città di Campobasso dal titolo ‘Tecnica e tattica nel futsal e nel basket similitudini e differenze’ metterà a confronto le due specialità con relatori di grande livello quali il coach molisano Andrea Capobianco, il tecnico dell’Acqua e Sapone Futsal Fausto Scarpitti e il trainer dell’Active Network David Ceppi. A moderare sarà il professor Germano Guerra, delegato dello sport per il rettore e medico dello sport. Passando all’aspetto prettamente tecnico, il secondo quadrangolare Città di Campobasso vedrà confrontarsi quattro squadre di grande livello, su tutte l’Acqua&Sapone di

mister Fausto Scarpitti, tra le protagoniste della prossima serie A. Gli abruzzesi sfideranno i padroni di casa del Cln Cus Molise, l’Active Network e la Tombesi in gare da 20’ ognuna a partire dalle ore 15. Spettacolo ed emozioni sono assicurate.