Coronavirus, 7 nuovi positivi e 5 guariti. Scendono i ricoveri e nessuno più in Terapia Intensiva

Coronavirus, sale il numero dei contagiati in Molise, a fronte di un significativo aumento dei tamponi processati. 7 i contagiati emersi nelle ultime ore su 504 tamponi processati. 2 i positivi a Bojano in un centro di accoglienza, 1 nuovo caso a termoli, 2 a Larino di cluster noto e altri 2 a Campobasso, sempre di cluster noto. L’Asrem ha subito avviato le indagini per ricostruire la catena dei contatti e ha disposto tutte le misure di sicurezza. Da registrare anche 5 guariti, di cui due erano ricoverati al Cardarelli: rispettivamente uno in Terapia Intensiva e uno in Malattie infettive. 3 i guariti a Campolieto. Sono 146 gli attualmente positivi in Molise, mentre i guariti salgono a 486. Restano 4 i contagiati ricoverati al Cardarelli, tutti in malattie infettive. Dunque al momento non ci sono più persone positive in Terapia Intensiva.

Intanto, dopo la positività al COVID di un dipendente, risontrata lo scorso 26 settembre era stata disposta la chiusura del Distaccamento Vigli del Fuoco di Santa Croce di Magliano, per mettere in pratica tutte le misure di sicurezza per tutelare personale e cittadinanza; dopo aver espletato tutto quanto necessario, è stata riaperta. Gli ambienti sono stati sanificati da una ditta specializzata, appositamente incaricata dal Comando, sebbene, i tamponi di tutti gli operatori che sono entrati in contatto con il dipendente risultato positivo, abbiano dato esito negativo