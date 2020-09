Botte ai genitori, 48enne in carcere per maltrattamenti

I carabinieri di Palata e Montecilfone hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Larino nei confronti di un 48enne accusato di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali aggravate ed estorsione. Le indagini hanno riguardato una serie di episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti dei genitori dell’uomo. I precedenti per reati simili, il mancato ravvedimento negli anni, il perdurare della condotta violenta nei confronti dei parenti oltre all’esigenza di evitare altre aggressioni, hanno portato il giudice a emettere, su richiesta della Procura, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.