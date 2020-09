Basket femminile A1, il debutto della Molisana Magnolia Basket in diretta Tv

Domenica via il campionato femminile di Serie A1. La Molisana Magnolia Basket Campobasso in trasferta a Schio. Il debutto delle molisane nella massima serie nazionale sarà anche in diretta Tv, alle 19:30 palla a due e diretta sul canale 814 di Sky. Il campionato per le rossoblù di coach Sabatelli parte subito forte con una doppia trasferta, prima Schio poi il turno infrasettimanale di Vigarano. Il debutto al Pala Selva Piana, trasformato nella Molisana Arena, ci sarà domenica 11 ottobre contro la Rayer Venezia. Le due formazioni venete sono state protagoniste nel week end della Supercoppa Italiana. Vinta dall’Umana Reyer Venezia che si è importa 73-64 conquistando a distanza di 12 anni la seconda Coppa e succedendo nell’albo d’oro proprio Famila Schio detentrice della Trofeo.