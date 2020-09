Torna la mela di Aism a Trivento e nei comuni del territorio. A farlo sapere è il responsabile zonale, Gino Donatelli, impegnato domenica 4 ottobre, nella vendita delle oramai famose mele per la ricerca scientifica sulla Sclerosi multipla. Oltre a Trivento, Donatelli e i suoi collaboratori volontari saranno presenti nelle piazze dei comuni limitrofi. “Chiediamo ai cittadini di ripetere la stessa sensibilità dimostrata in questi anni – fa sapere Gino Donatelli – il vostro supporto è fondamentale per portare avanti le tante attività dell’Aism. Un appuntamento da non mancare”. Tra le iniziative finanziate dall’associazione, l’informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la promozione, l’indirizzo e il finanziamento della ricerca scientifica, l’erogazione di servizi socio sanitari a livello nazionale e locale, la rappresentanza e l’affermazione dei diritti delle persone con Sclerosi multipla. L’Aism, affiancata dalla Fondazione italiana sclerosi multipla, è il punto di riferimento per le circa 126mila persone colpite dalla patologia e per i loro familiari.