Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti: sei eletti al primo turno, per altri tre posti si va al ballottaggio

Si sono svolte ieri le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti. Per i professionisti al primo turno sono stati eletti Cosimo Santimone, Pasquale Bartolomeo e Antonio Chiatto; per i pubblicisti Vincenzo Cimino, Marcella Tamburello e Luigi Albiniano. Restano da eleggere altri tre professionisti per i quali ci sarà il ballottaggio domenica prossima. Al secondo turno sono passati Andrea Nasillo, Pino Cavuoti, Annamaria Di Matteo, Pasquale Florio, Sergio Bucci e Domenico Bertoni.