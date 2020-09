Chamiande Campobasso quarta settimana di preparazione

Si apre un altra settimana di preparazione per la Chaminade Campobasso. Il lavoro svolto fino a questo momento è stato molto proficuo sia a livello qualitativo che quantitativo. Soddisfatto Gianluigi Tavone che vede crescere il gruppo. Sabato i rossoblù sono stati impegnati a Giovinazzo per un allenamento congiunto, per la cronaca il match è terminato 4-3 in favore degli padroni di casa, neo promossi in Serie A2.

Il tecnico dei molisani ha spiegato:“È stata una partita importantissima. Non solo per testare la condizione atletica e il lavoro tattico svolto, ma soprattutto per avere indicazioni sull’aspetto mentale e sull’affiatamento del gruppo. – prosegue Tavone – Affrontare un avversario di categoria superiore, con giocatori di livello assoluto è un ottimo viatico per avvicinarsi nel miglior modo possibile all’inizio della stagione. Non guardiamo al risultato, anche se non siamo affatto dispiaciuti. I ragazzi si sono ben comportati. Le sensazioni sono positive, c’è tanto da lavorare, la strada da percorrere è molto lunga e nello stesso tempo nasconde tantissime insidie”. A Giovinazzo per la Chaminade goal di Pescolla e doppietta di Ferrante. Un commento sulla preparazione atletica arriva proprio dalla new-entry del gruppo: “Nelle prime tre settimane ci siamo concentrati soprattutto sulla preparazione atletica, i carichi di lavoro sono stati estenuanti; adesso andremo incontro a qualcosa di più specifico dal punto di vista tecnico e più divertente per noi”. Ferrante comincia la sua prima stagione con la maglia della Chaminade:” Il primo impatto non può che essere positivo, soprattutto grazie all’atteggiamento dei miei compagni di squadra. C’è tanta voglia di lavorare e d’impegnarsi per migliorare e per fare gruppo”. Al via la quarta settimana di preparazione per i rossoblù che si chiuderà con un’ amichevole. Sabato 3 ottobre alle ore 16.00 alla Palestra Sturzo arriva la Spartak Caserta, formazione di Serie B.