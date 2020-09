Calcio a 5, verso il quadrangolare Città di Campobasso. Fari puntati sull’Active Network

Ci sarà anche l’Active Network di mister David Ceppi a Campobasso nel quadrangolare organizzato dal Cus Molise con in campo oltre ai laziali e ai padroni di casa del Circolo La Nebbia Cus Molise, Acqua&Sapone e Tombesi calcio a 5. Per l’Active Network la partecipazione al quadrangolare rappresenta sicuramente un momento di confronto importante con avversarie di grande spessore. “Nel calendario delle nostre amichevoli – argomenta mister Ceppi – il quadrangolare ‘Cittù di Campobasso’ rappresenta la punta di diamante – andremo ad affrontare squadre di grande qualità. L’Acqua&Sapone non ha certo bisogno di presentazioni, la Tombesi, nostra avversaria in campionato lo scorso anno ha allestito un ottimo organico. Altrettanto si può dire per il Cln Cus Molise che ha inserito nel proprio roster giocatori di grande valore. E’ un quadrangolare di qualità nel quale avremo modo di metterci alla prova cercando di fare bella figura”.

L’appuntamento nel capoluogo molisano farà da prologo all’inizio della stagione previsto due settimane più tardi. A proposito del torneo queste le aspettative del tecnico. “Sappiamo di aver allestito una rosa competitiva – argomenta ancora Ceppi – partendo da una buona base dello scorso anno. Abbiamo grande rispetto per tutti. E’ evidente che l’Olimpus ha costruito una squadra di valore assoluto per puntare alla vittoria ed è probabilmente fuori portata. Ci sono poi Italpol, Cagliari, Ciampino che hanno messo a disposizione dei rispettivi allenatori organici di grande caratura. Per quanto ci riguarda abbiamo lavorato per cercare di andare in alto, speriamo di riuscirci”.