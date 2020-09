Bimbo di 5 anni dimesso dall’ospedale: ora è in isolamento con il papà a Roma

ROMA. È stato dimesso dall’ospedale Bambino Gesù il piccolo di 5 anni di Larino risultato positivo al Covid. Il bimbo era stato trasferito all’ospedale di Roma a causa di una situazione respiratoria definita delicata.E’ ora affidato alle cure del padre in isolamento a Roma, dove resterà fino a quando non sarà accertata la sua negatività. Sono ancora positive anche la mamma, la zia e la nonna del piccolo che restano in isolamento a Larino.Oggi a Larino sono rientrati in classe tutti gli studenti della scuola Media “Magliano” a seguito dell’esito negativo dei tamponi effettuati a circa 50 tra alunni, docenti e collaboratori.