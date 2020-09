Scuola media “Magliano”, tamponi tutti negativi: lunedì si torna a scuola

Share on Twitter

LARINO. I tamponi effettuati ai ragazzi della 2 c e al personale docente e non della Scuola Media Magliano sono tutti negativi. I risultati sono arrivati nel pomeriggio di oggi, 26 settembre.

“La bella notizia – scrive il sindaco Pino Puchetti – non deve spingerci ad abbassare la guardia per cui rinnovo l’invito a rispettare le norme vigenti in tema di distanziamento e uso dei dispositivi personali di protezione”.

D’intesa con il dirigente scolastico Antonio Vesce, il primo cittadino revocherà l’ordinanza di chiusura della scuola media Magliano e lunedì le lezioni riprenderanno regolarmente.

Tutti i test, circa 50, si erano resi necessari a seguito della positività di una bambina di 12 anni.