Gam, nuovo incontro in Regione: spiragli su utilizzo Cassa Covid

Nuovo incontro a Palazzo Vitale tra il governatore Toma, l’assessore Marone e le parti sociali sulla vertenza Gam. Si gioca sul filo del tempo. La scadenza della cassa integrazione è dietro l’angolo, e occorre rimanere agganciati, in ogni modo possibile, in vista di un rilancio della filiera avicola. Lo stesso Toma ha ribadito di essere ogni giorno è in contatto con i tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico per avere contezza degli esiti delle proposte concordate con i Sindacati e fatte pervenire al Ministero.

«Siamo concentrati – ha spiegato – su una strategia nell’immediato, che ci consentirebbe di guadagnare tempo per lavorare, quindi, a una soluzione definitiva”. Toma ha comunicato ai presenti che si è registrata ampia disponibilità da parte dei tecnici ministeriali, concordando un percorso comune e immediato, sull’utilizzo della cosiddetta Cassa Covid. “Nei prossimi giorni – ha concluso – formalizzeremo la proposta e solleciteremo un incontro a Roma insieme ai Sindacati».

Cgil Cisl e Uil, continuano il pressing sulle istituzioni e forze politiche e nazionali per un impegno concreto e immediato per salvare la Gam, “perchè – hanno detto – sappiamo che ci sono tutte le condizioni per trovare una via”. Per i sindacati sollecitare la convocazione di un tavolo ministeriale per reperire le risorse necessarie a valere sull’area di crisi complessa che diano continuità di ammortizzatori sociali.