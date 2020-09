Gestione del territorio e servizi di PA, il Comune di Civitacampomarano aderisce al progetto PAI-E-GOV “Alto Medio Sannio” dell’Unimol per il potenziamento degli strumenti digitali. Il Comune di Civitacampomarano, per la sua collocazione territoriale e per gli impatti significativi di eventi naturali collegati alla sismicità dell’area e alle sue caratteristiche geologiche e morfologiche, presenta notevoli spunti di approfondimento e di ricerca nel settore della protezione civile. In progetto di ricerca, infatti, intende approfondire i temi della digitalizzazione dell’ambiente fisico, in particolare riferito ai piccoli centri collocati nelle aree interne, nell’ambito dei quali i valori paesistici, di sicurezza e di protezione civile si intersecano ed interagiscono con la P.A. locale e con i settori amministrativi e tecnici. Tra le finalità del progetto, inoltre, c’è il tema della Digital Twin per la gestione e protezione dell’ambiente costruito, cioè del rilievo e della rappresentazione digitale del costruito urbano capace di fornire uno strumento di gestione, monitoraggio, governo del territorio e protezione civile.