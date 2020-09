Fondi per la viabilità, firmate le convenzioni tra la Regione e la Provincia di Campobasso

ll vice-presidente Alessandro Amoroso, in rappresentanza della Provincia di Campobasso, su mandato del Presidente Francesco Roberti, ha firmato con la Regione Molise e con il Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, le convenzioni per l’assegnazione delle risorse finanziarie del Dipartimento della Protezione Civile. Nel Piano degli Investimenti sono ricompresi: interventi di ripristino relativi ai cedimenti del corpo stradale per dissesti e piano viabile sulla Strada Provinciale 35 ‘Macchie di Spinete’ (centomila euro, a seguito degli eventi meteorologici del gennaio 2017); interventi di ripristino cedimenti del corpo stradale per dissesti e danni diffusi al piano viabile e alle pertinenze sulla Strada Provinciale ‘Cipranese’ (centomila euro, a seguito degli eventi meteorologici del gennaio 2017); interventi di ripristino smottamenti e cedimenti del corpo stradale e del piano viabile sulla Strada Provinciale 94 ‘Sepino – Pietraroia’ (trecentomila euro, a seguito degli eventi meteorologici del gennaio 2017); interventi per la realizzazione di opere di presidio atte al contenimento di, cedimenti e distacchi di massi da costoni a monte sulla Strada Provinciale 106 ‘Campitello Matese’ (540mila euro, a seguito degli eventi meteorologici del gennaio 2017). “Si tratta di importanti interventi su alcune arterie di competenza provinciale – ha affermato il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – Mettiamo a regime un altro milione di euro di lavori, che si aggiungono ad altri interventi su cui i preposti uffici di Palazzo Magno stanno lavorando”.