Sarà discussa in Consiglio comunale un’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario, sulle criticità riguardanti la mancanza della segnaletica orizzontale nella città di Campobasso. Annuario evidenzia come su molte strade cittadine sia completamente assente la segnaletica orizzontale. Via Tiberio, via Sant’Antonio Abate (Fontanavecchia), Via Mazzini all’altezza del Convitto Nazionale Mario Pagano, Viale Manzoni, Via IV Novembre e Via XXIV Maggio sono le strade maggiormente interessate interessate dal problema. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, chiede di conoscere quali provvedimenti l’amministrazione comunale intenda adottare per risolvere queste criticità, da più parti segnalate.