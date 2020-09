Covid, negativi i tamponi sui dipendenti dell’ufficio del Giudice di pace

Share on Twitter

Hanno dato esito negativo i tamponi effettuati sui dipendenti degli uffici del Giudice di Pace di Termoli. I test si sono resi necessari dopo che un avvocato, legato al cluster della casa di riposo di Portocannone, lo scorso 22 settembre, è risultato positivo al virus.

E’ in fase di programmazione il riavvio delle cause all’interno dell’edificio di via dei Palissandri, dopo che i locali sono stati prontamente sanificati.

A Larino c’è invece attesa per l’esito dei tamponi effettuati sui bambini, il personale docente e i collaboratori della scuola media Magliano che, in attesa del responso dell’Asrem, resta chiusa. I test sono stati eseguiti sui 16 alunni che frequentano la stessa classe della bambina di 12 anni risultata positiva.

Continua senza sosta il lavoro del Centro operativo comunale che si occupa di gestire questa delicata fase di presenza del virus nella comunità di Larino.

L’ultimo caso di positività emerso dal bollettino Asrem e che riguarda Larino fa riferimento al cluster del papà rientrato dalla Francia: si tratta del bimbo più piccolo, che è sempre stato in isolamento con la mamma. Il figlio, che, invece, frequenta la prima elementare Rosano è sempre risultato negativo.

Il sindaco Puchetti, che richiama sempre al senso di responsabilità di tutti, invita all’uso dei dispositivi di protezione personale. Sollecita in modo particolare i bambini e i ragazzi, particolarmente colpiti nella situazione di Larino, di rispettare le regole soprattutto quando si trovano all’esterno delle abitazioni o della scuola.