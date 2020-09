Il tema in regione è molto sentito. Il Molise, mentre è sempre più elevato il numero delle persone che decidono di farsi cremare, è l’unico luogo in Italia che non dispone di una struttura per poterlo fare. E così molti sono costretti a recarsi in altre regioni per esaudire le ultime volontà dei loro cari. Negli anni si è molto parlato della possibile realizzazione di un tempio crematorio, ma spesso le polemiche avevano fermato le varie iniziative. Il caso ora scoppia a San Giovanni in Galdo dove in queste ore sono comparsi sulle case del centro abitato striscioni contro il progetto e anche manifesti a lutto che decretano la morte del paese. Molti residenti contestano l’idea e annunciano una raccolta di firme per fermarlo. Nulla comunque è stato ancora deciso e la richiesta è partita da fuori regione nel febbraio scorso. Il sindaco Domenico Credico ha spiegato che comunque, prima di ogni decisione, la volontà popolare sarà sempre rispettata.