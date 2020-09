Aiuti per l’acquisto di libri di testo scuola dell’obbligo di I e II grado, il Comune di Trivento pubblica l’avviso. Per l’anno scolastico 2020/21, l’amministrazione comunale di Trivento ha previsto aiuti per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo. I destinatari del beneficio sono gli alunni residenti nel comune che nell’anno scolastico 2020/21 adempiranno all’obbligo scolastico, scuola secondaria di 1° grado e quelli che frequentano la scuola secondaria di 2° grado, di scuole statali e paritarie. I requisiti economici prevedono un Isee non superiore a 10.632,94 euro. La domanda, redatta su apposita modulistica disponibile sull’albo del Comune on line, sul sito del Comune e in distribuzione presso l’ufficio competente in piazza Cattedrale, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune in piazza Cattedrale n. 1, entro il termine perentorio del 12 ottobre 2020 ore 18.00, preferibilmente a mezzo Pec al seguente indirizzo: protocollo.trivento@pec.it, pena l’esclusione dal beneficio.