Unimol: prorogati al 2 ottobre, senza alcuna mora, i termini per le immatricolazioni e iscrizioni all’anno accademico 2020/2021

Ancora un’opportunità da cogliere. Immatricolazioni e iscrizioni all’a.a. 2020/2021 ancora aperte e senza mora, sino al prossimo 2 ottobre.

L’Università degli Studi del Molise, infatti, ha inteso prorogare – con Decreto del Rettore – al 2 ottobre 2020 e senza alcuna indennità di mora, i termini di scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni all’a.a. 2020/2021.

La scelta di concedere ancora alcuni giorni per perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione agli anni successivi per l’a.a. 2020/2021 avviene a margine di una serie di condizioni legate ai corsi a numero programmato e riferite sia alle graduatorie nazionali e sia a quelle specifiche di UniMol. Senza tralasciare le prove di pre-selezione per l’attività di sostegno che nei prossimi giorni vedranno convergere all’UniMol un numero oltremodo significativo di candidati.

Consentire quindi – in uno scenario definito dalle graduatorie finali, dai relativi e successivi scorrimenti e dalla chiara indicazione se si è superato, oppure no, il test di ammissione svolto nella rispettiva regione o provincia di residenza – scelte consapevoli ed in linea con le proprie aspirazioni, è stato il punto centrale che ha spinto il Rettore Brunese a firmare il decreto di proroga al 2 ottobre 2020 e senza alcuna indennità di mora, dei termini di scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni all’a.a. 2020/2021.

A riprova di quanto evidenziato, certamente, si inserisce la graduatoria nazionale di merito per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Chirurgia che sarà pubblicata il prossimo 29 settembre.

Ma non solo. Infatti le attività didattiche all’UniMol per le giornate del 29 settembre e del 1° ottobre saranno sospese proprio per consentire e garantire la selezione per l’accesso al corso sostegno che vede un numero davvero rilevante di candidati.

Ed inoltre i servizi all’utenza – per la sola giornata del 1 ottobre – dovranno essere, necessariamente, sospesi per lo svolgimento del test preselettivo per l’ammissione ai corsi di specializzazione per attività di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, che vedrà la presenza di quasi duemila candidati, dislocati nelle aule e negli spazi del II e del III Edificio Polifunzionale di Via De Sanctis, oltreché del PalaUniMol.

In considerazione di tutti questi aspetti, la scelta di prorogare i termini di scadenza al 2 ottobre 2020 e senza alcuna tassa di mora e garantire a tutti questa ulteriore possibilità.

Ancora diversi giorni, dunque, per perfezionare l’immatricolazione o l’iscrizione, senza alcuna mora, al nuovo anno accademico e cogliere e non perdere questa ennesima e utile occasione e opportunità.

La procedura è tutta online.