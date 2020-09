Torneo Campobasso per lo Sport, weekend di gare al Pala Vazzieri

Nel fine settimana appuntamento con il basket femminile di serie A1 per il Torneo “Campobasso per lo sport”, la kermesse organizzata per il quarto anno dall’Ennebicci Campobasso. Sarò l’occasione per La Molisana basket di tornare in campo sul parquet del Pala Vazzieri per disputare la prima amichevole in casa dopo averne giocate 3 in trasferta .Infatti le giocatrici rossoblù si scontreranno per la seconda volta contro il Battipaglia. Gara già disputata la settimana scorsa. Prima del doppio confronto di Ragusa nel Memorial Passalacqua. All’inizio l’Ennebicci aveva programmato un triangolare che ha subito una variazione per via di alcune problematiche .Infatti il quintetto di serie A2 del Ponte Buggianese ha preferito non raggiungere il Molise. Le partite della quarta edizione del trofeo Campobasso per lo sport si svolgeranno a porte chiuse: sabato palla a due alle 19 e domenica si replicherà alle ore 18. Anche nell’edizione 2020 confermata la partnership con la Regione Molise e il Comune di Jelsi. Lo scopo è quello di evidenziare le tradizioni dell’artigianato e delle tipicità locali tramite un evento sportivo.