Lavoro agile, Toma e Pallante incontrano le Rsu

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e l’assessore regionale al Personale, Quintino Pallante, hanno incontrato, questa mattina presso la Sala Parlamentino di Palazzo Vitale, le Rappresentanze sindacali unitarie della Regione Molise per un confronto su alcune problematiche inerenti l’organizzazione del lavoro collegata all’emergenza epidemiologica Covid 19, alla luce dei recenti provvedimenti organizzativi adottati dall’Esecutivo regionale.

Acquisite tutte le osservazioni sindacali in ordine a lamentate criticità relative, principalmente, alle condizioni di sicurezza all’interno degli uffici, e dopo aver illustrato le motivazioni sottese alla strutturazione della nuova regolamentazione transitoria dell’istituto del lavoro agile, sono state condivise le modalità procedurali e le tempistiche per un’ulteriore definizione delle attività e dei dipendenti potenzialmente utilizzabili in tale modalità operativa, nel rispetto dei parametri percentuali previsti dalla normativa statale di riferimento.

Analoga condivisione è stata raggiunta sulle tempistiche connesse all’erogazione dei trattamenti accessori al personale dell’Area delle categorie, non appena definiti gli adempimenti tecnici rimessi alla competenza degli organismi terzi che intervengono nella procedura.