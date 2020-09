Campobasso – Commissioni consiliari Urbanistica, Ambiente e Cultura: entra Guacci

Il Consiglio comunale di Campobasso, riunito ancora in modalità telematica, ha approvato la proposta di deliberazione relativa alla ratifica della variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020/2022, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con atto numero 136 del luglio 2020. Sono stati invece 30 i voti a favore espressi dai consiglieri comunali sull’approvazione della proposta di deliberazione sulla rimodulazione della composizione delle Commissioni consiliari Permanenti con l’ingresso in Consiglio del nuovo consigliere del MoVimento 5 Stelle, Corradino Guacci, in sostituzione di Paolo Adamo, venuto a mancare durante i mesi estivi.

Il consigliere Guacci entrerà quindi a far parte delle commissioni consiliari di Urbanistica, Ambiente e Cultura.