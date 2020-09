Piccolo di 5 anni positivo al Covid trasferito al Bambino Gesù

LARINO. E’ stato trasferito al Bambino Gesù di Roma, il piccolo di 5 anni, di Larino, risultato positivo al Covid. Il bimbo, che frequenta la scuola Novelli, avrebbe una situazione respiratoria non grave ma delicata e il trasferimento è in via precauzionale, come riferiscono dall’Asrem. Non c’era disponibilità presso il Santobono di Napoli e allora nella serata di ieri si è proceduto verso l’ospedale della capitale.

Nella giornata di oggi, come anticipato dal preside Antonio Vesce, per tutti i bambini della scuola dell’Infanzia “Novelli” è prevista l’effettuazione dei tamponi. In contemporanea anche il personale docente e non deve sottoporsi al test. Comune di Larino, azienda sanitaria regionale e forze dell’ordine, in un’attività sinergica, stanno cercando di risalire alla possibile origine del contagio.